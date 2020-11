¡Netflix en modo Navideño! Estas son las producciones que llegan a la plataforma

Seguramente durante el confinamiento vio todo lo que pudo en Netflix y ya no sabe qué más ver, es por eso que la plataforma no esperó a que iniciara diciembre y trae nuevas producciones navideñas para que comparta con su familia un rato de esparcimiento sin que repita películas o series.

Dentro de los nuevos contenidos hay comedias musicales, películas románticas y demás producciones para celebrar la Navidad y llegada de un nuevo año.

Estos son algunos de los que ya están disponibles en Netflix:

Las crónicas de Navidad

Un príncipe de Navidad trilogía

El calendario de Navidad

Navidad en África

Navidad, loca Navidad

Klaus

Noches blancas

El caballero de la Navidad

Intercambio de princesas

Nailed It! Felices fiestas

Sugar Rush Delicias Navideñas

Amor de calendario

Operación Feliz Navidad

Además, estas producciones se estrenarán a lo largo del mes:

10 de noviembre

Dash y Lily

13 de noviembre

Jingle Jangle: Una Navidad mágica

18 de noviembre

Remodelaciones festivas con el Sr. Navidad

19 de noviembre

Intercambio de princesas 2

20 de noviembre

Naxidad Xtraterrestre

22 de noviembre

Dolly Parton Navidad en la plaza

25 de noviembre

Las Crónicas de Navidad 2

27 de noviembre

Sueños de danza: El cascanueces de chocolate

Sugar Rush Delicias Navideñas: Temporada 2

1 de diciembre

El deseo de Navidad de Angela

Las películas Navideñas que nos formaron

3 de diciembre

Just Another Christmas / Tudo Bem No Natal Que Vem