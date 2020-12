Natalia Reyes denunció “brutalidad policial” contra actor estadounidense en Cartagena

A través de su cuenta de Instagram la actriz colombiana Natalia Reyes denunció una agresión de parte de la policía de Cartagena contra el actor Kendrick Sampson, quien también es activista del movimiento ‘Blacks lives matter’.

En el video que publicó Natalia Reyes se ve cómo el uniformado impacta al extranjero en la cara con un manotazo en medio de un procedimiento, en el cual le estaba pidiendo sus papeles de identificación.

En la denuncia, Natalia asegura que a su amigo no solo lo golpearon y lo “manosearon”, sino que también, con actitud amenazante, le apuntaron con un arma para después llevarlo a una estación de policía para ponerle un comparendo por “desacato”.

“hoy le pasa esto en Cartagena y me duele todo, no solo porque sea él y sea mi amigo sino porque es el día a día de muchos, porque nos hemos acostumbrado a esto y NO está bien, no es normal, la policía tiene derecho de pedir papeles a quien quiera pero no tiene derecho de golpear, manosear (como pasó antes de que empezaran a grabar) y apuntar a una persona que no está cometiendo ningún delito ni oponiendo ninguna resistencia, llevarlo a una estación, no querer devolverle su identificación y para rematar querer ponerle un comparendo por desacato?. Hasta cuándo? Y si no lo hubieran grabado? Este no es un llamado al odio y la división sino realmente a repensar y reestructurar el uso de la fuerza.”, describió la actriz en su denuncia.

Por su parte, l actor y activista también se pronunció e sus redes sociales para hacer referencia al video, explicando lo que había pasado con el procedimiento policial:

“Cartagena es INCREÍBLE, pero esta es la sexta vez que me detuvieron en 5 días. A los colombianos negros les pasa a menudo. Me han dicho que detenerse es una política, pero lo que NO es que me baje la ropa interior agresivamente, me golpee los brazos 5 veces con fuerza, me golpee en la mandíbula y me apunte con su arma. Luego me esposó y me arrastró por las calles. No me resistí a ningún procedimiento legal. Gracias por publicar @nataliareyesg y por ayudarme con esto. Y a la persona que grabó esto”.