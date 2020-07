Nairo Quintana fue atropellado mientras entrenaba en su bicicleta

Mientras el ciclista colombiano Nairo Quintana entrenaba en su bicicleta por algunas de las carreteras de Boyacá, Colombia, fue atropellado por un auto.

Vea También: Daniella Álvarez envía inspirador mensaje a arquera que perdió una pierna

Afortunadamente, el deportista no sufrió heridas de gravedad, así lo hizo saber a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter:

“Muchas gracias por todos los mensajes de aliento. Es verdad que esta mañana me ha atropellado un carro. Nos adelantó otro carro y se vino frente a mí, me vino detrás y no tuve como verlo ni nada, me atropelló. Tengo un pequeño raspón, un golpe en la rodilla derecha y otro golpe en el muslo izquierdo”