Mujer untó pegamento en los genitales para hacer creer que su novio abusó de ella

Una mujer en España se untó pegamento en los genitales para hacer creer que su novio había abusado sexualmente de ella.

De acuerdo con el diario El Mundo, la mujer de 36 años fue identificada como “Vanesa Gesto García”.

El mismo medio asegura que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó que todo fue un invento de la mujer por vengarse de su expareja por haberla dejado.

“La mujer planeó la utilización de los agentes de policía y del juez como instrumentos para conseguir la detención y el ingreso en prisión de su exnovio”, indicaron.

En la denuncia que presentó la mujer aseguró que todo sucedió en octubre de 2016 cuando supuestamente la obligaron a subirse a un vehículo.

“Me raptaron. Me llevaron a la bodega de mi exnovio. Allí, él me desnudó. Sentí algo caliente abajo. Pensé que era semen. Después me di cuenta de que escocía. Me había echado pegamento en la vagina. Luego me dejaron abandonada. Busqué ayuda”, dijo la supuesta víctima.