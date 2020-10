Mujer saca todo su ki y le celebra el cumpleaños a su novio con temática de Dragon Ball

“Si no me van a celebrar los cumpleaños así, mejor no me celebren nada”, dice uno de los comentarios de las fotos que se conocieron en redes sociales sobre una celebración de cumpleaños que fue ambientada con temática de Dragon Ball Z.

La publicación que fue compartida a través de Faceook muestra como una mujer le celebró el cumpleaños a su novio de la mejor manera, aprovechando que es gran fanático de la serie y le organizó todo para darle la sorpresa al mejor estilo de Dragon Ball.

La infancia de muchos se vio plasmada en la descomunal celebración de cumpleaños con la que sin lugar a dudas más de uno, sin importar la edad, quisiera tener.

En las fotografías se puede ver como el cumpleañero Saiyajin sale vestido con el mítico traje naranja, rodeado de las decoraciones como las esferas del dragón y atrás suyo personajes como Vegeta y Gokú.

Si no me van a celebrar mi Cumpleaños así

// entonces no quiero nada // 🎊🎉🎉🎁 Publicado por Daule Divertido en Miércoles, 26 de agosto de 2020

El esfuerzo de la novia fue aplaudido por usuarios en redes sociales, quienes destacaron su gran labor, además de la gran sorpresa que le dio a su novio, quien se ve muy feliz en las fotografías.