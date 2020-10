Mujer genera rechazo al pedir ayuda para que eliminaran a su hijastro en foto familiar

De los mismos creadores de “¿Algún experto en Photoshop que me ayude a quitar la persona de atrás?”, llega la mujer que pidió el favor a internet que le colaborara a eliminar a su hijastro de una foto familia, generando rechazo entre quienes la califican de “desalmada”.

Natalie, como es el nombre de la australiana, pidió ayuda publicando la foto en el grupo de Facebook “Photoshop Fairy Connection”, donde solicitó a un experto en Photoshop para que quitara a su hijastro de la foto, quien precisamente posa detrás de ella en la foto familiar.

Pese a que la petición se hizo a través de Facebook, fue en Twitter donde se conoció la historia gracias a un usuario que publicó la historia:

“Hola, ¿Alguien puede eliminar al niño del centro?… Estoy dispuesta a pagar 10 dólares”

I miss my baby boy so fucking much and it may have a little to do with this specific situation, but this kid could live with me and be in every photo I’ll take for the rest of my life

— WadeCross (@WadeCrosss) October 9, 2020