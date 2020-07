Mujer sacó parlante y le echó la madre a sus vecinos antes de mudarse

Los residentes del conjunto Balcones de Santa Helena en Valledupar fueron “amenazados por convivencia” por una de las vecinas que decidió alistar pertenencias para mudarse hacia otro ligar. Sin embargo, antes de salir del conjunto residencial, sacó parlante y micrófono para dejarles un mensaje de despedida.

“No me gusta arruinar las horas especiales. Entonces, simplemente les quiero decir unas pequeñas palabras. Para mi todos los residentes, sin excepción, todos los residentes de Balcones de Santa Helena son unos hijueputas; y les doy las gracias por arruinarme la paz y la tranquilidad a través de estos largos años, porque desgraciadamente he tenido que vivir largos años en este conjunto. Espero que algún día no vayan a necesitar de mí”, les dijo la mujer en un mensaje muy corto pero lleno de ira.

La señora de balcones de santa helena se desahogo…punto a favor 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zvjiLhueUn — PILAR RUBIO GOMEZ (@MARJAJUA) July 1, 2020

La grabación fue publicada en redes sociales, donde muchos se preguntan si en realidad los vecinos del conjunto Balcones de Santa Helena tienen la culpa de la actitud con la que se despidió la mujer, o simplemente ella es una persona “difícil de llevar”.