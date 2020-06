MTV transmitirá los legendarios Unplugged de Pearl Jam y Nirvana

MTV desempolvará una par de joyas que han atravesado la historia musical de la época de los 90’s y la costumbre de realizar Unplugged con exitosas agrupaciones que sonaban en aquella década. Sin duda el canal era de gran preferencia para los amantes de la música y parte importante de la exposición televisiva de bandas que realizaron su versión acústica, tal y como lo hizo Nirvana, Pearl Jam, entre otros.

Si bien el canal fue cambiando su programación, pues recordar es vivir y por eso MTV lo hará de la mejor manera, desempolvando durante 24 horas los programas que enamoraron a su púbico noventero. El canal emitirá capítulos de Daria, Enchúlame la Máquina, ediciones antiguas de MTV Video Music Awards y por supuesto los Unplugged más populares.

Mientras que el MTV Unplugged de Nirvana fue lanzado en 1994, el de Pearl Jam conoció la luz pública en 1992, pero ahí no para todo, pues MTV también revivirá las ediciones de 1999 y 2000 de los Video Music Awards con presentaciones de Lauryn Hill, Backstreet Boys, Britney Spears, Rage Against The Machine, Janet Jackson, Red Hot Chili Peppers.

Así que la época dorada de MTV volverá por 24 horas este 26 de junio y aquí los horarios de programación.

10:00 – Daria

11:15 – Enchúlame la máquina

12:00 – Friend Zone

13:45 – Disaster Date

15:06 – Pearl Jam: MTV Unplugged

15:30 – Acapulco Shore, temporada 1

18:00 – MTV Video Music Awards 1999

21:15 – MTV Video Music Awards 2000

23:15 – Nirvana: MTV Unplugged