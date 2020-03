Momentos hermosos y: Queen revive setlist del Live Aid con proyección de Freddie Mercury

Junto a Adam Lambert, Queen revivió uno de los momentos más legendarios de la historia del rock: el incónico concierto del Live Aid en 1985, esta vez en un evento benéfico que busca combatir los incendios que sucedieron en Australia.

Fue la primera vez que la banda revivió los 22 minutos de aquel momento histórico cuando Freddie Mercury protagonizó una gran actuación, el mismo que vimos en la biopic “Bohemian Rhapsody”.

Esta vez y para elevar la nostalgia, la banda proyectó imágenes de Freddie para recordar aquella presentación de 1985 cuando la audiencia cantó con el vocalista en una enérgica presentación.

The Freddie Mercury cameo was the highlight of #FireFightAustralia pic.twitter.com/088KpXd5mQ

— Wade Shipard (@wadeshipard) February 16, 2020