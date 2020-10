Millie Bobby Brown quiere ser Amy Winehouse en una posible biopic y su voz es espectacular

¿Nacerá una nueva estrella de la música? Todo parece indicar que sí, recientemente la protagonista la de aclamada serie “Stranger Things” se lanzó como productora con una de las más recientes películas de Netflix “Enola Holmes”, cinta que protagoniza junto a Henry Cavill, Sam Claflin, Helena Bonham,y Louis Partridge, película a la que no le ha ido nada mal, pues ha sido muy bien recibida por el público y la crítica cinematográfica.

Recientemente Millie estuvo respondiendo algunas preguntas para Netflix Latinoamérica debido al más reciente estreno y aquí fue donde dejó a todos sus seguidores con la boca abierta y a la expectativa… cuando le preguntaron a que heroína le gustaría representar, Millie no lo dudó ni un segundo y contestó que le encantaría interpretar a la diosa del Blues, Amy Whinehouse,

“No diría que ella es histórica. Pero me encantaría interpretar a Amy Winehouse. Personalmente creo que es un ícono para el R&B, el blues… básicamente para toda la cultura de la música. Simplemente amo su música y me impactó mucho su historia. Siempre digo que me encantaría interpretarla.” Fueron sus palabras.

Vale la pena recordar que Millie Bobby Brown ya había mencionado su gusto por Amy Winehouse en el pasado, de hecho, durante uno de los programas del humorista estadounidense Jimmy Fallon, se le midió a cantar “You Know I’m not good” y la verdad es que lo hizo bastante bien.

Sin embargo, por el momento, no se ha confirmado ninguna biopic de Amy, y la única vez que se hizo mención a ella fue en 2018 cuando su padre entregó detalles de cómo el conocimiento sobre la enfermedad de la cantante a través de su historia, con ayuda de la Fundanción Amy Winehouse, podría ayudar a muchas personas.

Lo que sí sabemos es que Millie Bobby Brown podría darle la talla y por todo lo alto a la fallecida estrella de rock.