Metallica Mondays: hoy la banda revive el ‘Load’ y ‘ReLoad’ vía streaming

Este lunes 1 de junio Metallica revivirá un concierto de 1997 que hizo parte de la gira ‘Poor Touring Me’ en el marco de sus shows streaming de Metallica Mondays.

Desde hace varias semanas la banda ya tiene plan para sus fans todos los lunes: se trata del “Metallica Mondays”, los conciertos que desempolva la agrupación para revivir sus míticos shows y compartirlos vía streaming.

Hoy James Hetfield y compañía traerán uno de los conciertos de 1997, la era de sus álbumes ‘Load y ReLoad’, el cual tuvo lugar en el Delta Center en la ciudad de Salt Lake City.

En aquel entonces Metallica recorría el mundo para promocionar su álbum ‘Load’, el cual incluyó canciones como “Ain’t My Bitch”, “King Nothing”, “Until It Sleeps” y “Wasting My Hate”, con las cuales la agrupación presentó un cambio de sonido que muchos calificaron como un acercamiento al grunge.

¿A qué hora y por dónde puedo verlo?

Este lunes 1 de junio a las 7:00 PM, a través de su canal de YouTube y cuenta de Facebook, seremos testigos del concierto que revivirá la banda para seguir con sus planes del Metallica Mondays.