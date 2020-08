Metallica estrena poderoso video de “Moth Into Flame” del nuevo álbum sinfónico ‘S&M2’

Metallica ya estrenó u tercer corte de lo que será su próximo álbum en vivo el cual fue grabado durante una serie de conciertos con la orquesta sinfónica de San Francisco, los mismos shows que brindaron el septiembre pasado.

Será el próximo 28 de agosto cuando la banda lance su próximo álbum S&M2, el cual llegará como un mega box set en formato disco vinilo, así como un Blu-ray en 4K UHD; además, esta edición contará con un libro que incluye fotografías de los conciertos, cinco plumillas de guitarras, póster conmemorativo de la banda y más artículos exclusivos de la agrupación.

Por esta razón y para dar una gran muestra de lo que se aproxima, Metallica lanzó el video de “Moth Into Flame” junto a la San Francisco Symphony, con quien también realiza versiones de canciones como “Nothing Else Matters” y “All Within My Hands”.