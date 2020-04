Megadeth, Anthrax y Testament transmitirán concierto on line para recaudar fondos

Una selecta lista de músicos estará frente a una transmisión de lujo que se llevará a cabo este 11 de abril. Serán nueve horas llenas de metal, las cuales tiene fines de apoyo para brindarle una mano amiga a los afectados por el COVID-19.

Fue el bajista de Megadeth el encargado de lanzar la iniciativa que le brindará una ayuda a los estudiantes de música en estos tiempos de aislamiento preventivo.

Esta maratón musical se llamará “Oh Say Can You Stream” y será presentada nada más y nada menos que por David Ellefson Youth Music Foundation.

Stay tuned tonight as we bring you a bonus episode with @hurricanenita to support @ellefsondavid Ellefson Youth Music Foundation and the Oh Say Can You Stream Broadcast to Support “Schools Out”. Head to https://t.co/0lpaBMrCUX to donate directly. pic.twitter.com/JDPRMP2T2i

— Focus on Metal (@focusonmetal) April 10, 2020