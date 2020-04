Mark Hoppus clasificó cada canción de Blink-182 y escogió cuál es la mejor para él

El aburrimiento causado por la cuarentena ha generado que muchos de los nerds de la música pasen el tiempo llenando formatos de clasificación, generalmente de un género o la discografía de una banda.

La tienda de discos Smartpunk desafió a Mark Hoppus a completar uno con su propia banda: BLINK 182.

Mark completó el formato y spoiler: ¡‘Feeling This’ ganó! El bajista dijo que le tomó solo dos minutos escogerla.

Cuando se le preguntó a Hoppus por qué ganó ‘Feeling This’, dijo:

Actualmente, Mark continúa pasando su cuarentena tocando Animal Crossing en Twitch y tocando algunas canciones acústicas en solitario.

Aquí el formato llenado por Mark Hoppus:

I was challenged by @smartpunk and here’s how it played out. Let’s Argue Online about it. pic.twitter.com/vFEUedkFjm

— Ḿå℟₭ (@markhoppus) April 28, 2020