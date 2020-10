Luly Bossa lo pondrá a limpiarse las babas con foto en lencería a sus 56 años

No, no, no, que Luly Bossa “qué señora” le dicen a la actriz colombiana, quien posó en un atrevido body negro y nos dejó a todos con la boca abierta y chorreando la baba.

Pese a las difíciles situaciones que ha tenido que atravesar la actriz por la enfermedad de su hijo, sigue mostrándose alegre y lleva de vigor en sus redes sociales, tanto así, que mostró que los 56 años no le han pasado factura y sigue siendo divina.

Su fotografía hoy tiene más de 500 comentarios, los cuales exaltan por todo lo alto la la belleza de la actriz, que pocas veces ha publicado este tipo de fotos en sus redes sociales.

Sin embargo, en días anteriores Luly ya había posado con su espectacular body negro, donde mostró sus atributos y dejó el resto a la imaginación de sus seguidores.