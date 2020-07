Los Osbourne regresan a la televisión con programa paranormal

Ozzy Osbourne y su esposa Sharon regresarán a la televisión, ahora con un show que tendrá un formato paranormal. Se trata de una serie que manejará una de las temáticas más amadas de Ozzy.

El nuevo programa se llamará ‘The Osbournes Want to Believe’ y contará con el protagonismo de Jack, el hijo de Ozzy y Sharon, quien tiene la misión de mostrar a sus padres las evidencias sobre la existencia de un mundo lleno de espantos y seres oscuros.

🚨 New show alert! 🚨

‘The Osbournes Want To Believe’ starring @JackOsbourne, @OzzyOsbourne and @MrsSOsbourne is coming to your TV next month! Head here for all the spooky details 😈 >>> https://t.co/8kg7CzuMxe #OsbournesBelieve pic.twitter.com/NCbvTd0tib

— Trvl Channel (@travelchannel) July 9, 2020