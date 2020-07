Los mejores memes de Mark Zuckerberg con exceso de bloqueador solar

Se volvió viral en las redes sociales una foto en la que se ve al fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, con exceso de bloqueador solar mientras surfeaba en una de las playas de Hawai.

En la foto, que ha sido usada por varios internautas para generar diferentes memes, se ve al multimillonario con su cara totalmente blanca mientras monta su tabla de surf eléctrica cotizada en US$12.000 acompañado por algunos integrantes que hacen parte de su equipo de seguridad, así lo aseguró el medio New York Post.

Además de llevar la cara totalmente llena de bloqueador solar, el magnate también se protegió del sol con una camiseta mangas largas azul con capucha y pantalones cortos negros.

Varios usuarios en las redes sociales han comparado a Zuckerberg con un mimo, el fantasma de la película animada El viaje de Chihiro, el fantasma de la Opera, el Joker, incluyendo a Robin Williams en la comedia Papá por siempre.

La imagen de Zuckerberg fue tomada por la empresa Mega.

Aquí los mejores memes:

