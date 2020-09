¿Que si lo perdonan? Chris Evans pidió disculpas por mostrar su nepe por accidente

El Capitán América reveló una captura de de pantalla de su celular el donde mostró su pene por accidente, sin duda un material de alto calibre que fue de gran gusto por algunas de sus fanáticas.

Después de pasar esta gran vergüenza, el actor concedió una entrevista para hablar sobre el tema, por esta razón pidió disculpas y además confesó que se sintió apenado por el accidente que sufrió.

“Fue un fin de semana muy interesante, lleno de lecciones aprendidas. Suceden cosas. Es vergonzoso, pero tienes que lidiar con los golpes. Diré que tengo fans fantásticos que vinieron a apoyarme. Eso fue realmente agradable”.

Eso sí, el actor aprovechó la atención que generó para invitar a sus seguidores a votar en las próximas elecciones de los Estados Unidos.

“Ahora que tengo su atención, voten el 3 de noviembre”, escribió en su cuenta de Twitter.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️….

VOTE Nov 3rd!!!

— Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020