Listado de juegos de Xbox que podrá descargar totalmente gratis en mayo

El comienzo de un nuevo mes significan varias cosas para los amantes de las series y los videojuegos: primero, la actualización de series y películas en servicios streaming como Netflix, pero también los videojuegos que podrán descargar de manera gratuita.

A partir del 1 de mayo quienes estén suscritos a Xbox Gold en Xbox One, podrán descargar de manera gratuita V-Rally 4 y Sensible Soccer: el primer título, que pertenece a Xbox One, estará disponible de manera gratuita hasta fin de mes; mientras que el segundo, que hace parte de Xbox 360, pero también es compatible para Xbox One, será gratuito hasta mitad de mes.

Pero las buenas noticias no paran ahí, porque también podrán descargar de manera gratuita “Knights of Pen and Paper Bundle”, que está disponible desde abril y permanecerá de esta manera hasta el 15 de mayo.