Lista la segunda parte de la cuarta temporada de Rick and Morty

Los fanáticos de la serie animada Rick and Morty celebran la esperada llegada de la segunda parte de la cuarta temporada, por la que se vieron obligados a esperar varios meses, pero como todo lo que tarda tiene su recompensa, pues la continuidad de los primeros cinco episodios ya está lista.

Y bueno, después de una larga espera, este domingo 3 de marzo los productores del programa calentaron motores en sus redes sociales para anunciar el estreno de los nuevos capítulos, los cuales ya tenían fecha de estreno.

Imagining episodes based on their name is almost as fun as watching episodes.

New #rickandmorty returns May 3 at 11:30pm on @adultswim.

