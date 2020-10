Linkin Park sigue celebrando los 20 años de su álbum Hybrid Theory: llega una edición de aniversario

El 24 de octubre de 2000, LINKIN PARK lanzó por primera vez Hybrid Theory y cambió el curso de la música rock para siempre. Dos décadas después, entregan la visión definitiva de su debut y presentan hoy la ansiosamente esperada Hybrid Theory.

En la primera entrevista grupal desde 2017, Linkin Park se presenta en vivo con la periodista musical y personalidad de televisión Allison Hagendorf para una sesión especial de preguntas y respuestas y el estreno de una actuación nunca antes vista de Projekt Revolution 2002. Los fanáticos de Linkin Park podrán chatear en vivo durante el estreno a las 9 a.m. PT hoy y la segunda proyección a las 9 pm PT esta noche. Una parte de las ganancias beneficiará a Crew Nation y NIVA.

La banda desenterró “In The End (Demo)” para el disco LPU Rarities, parte del Super Deluxe Box. Esta versión previa a la que conocemos hoy en día demuestra muestra la génesis y evolución de uno de los himnos más definitivos y reconocibles de LINKIN PARK. El “In The End” original alcanzó notablemente el puesto #2 en el Billboard Hot 100, marcando su posición más alta en la lista. Hasta la fecha, ha reunido 832 milliones de reproducciones en Spotify y 1.05 billiones de vistas en YouTube. Sobresale como la “canción más tocada en vivo” por la banda.

LINKIN PARK prepara el escenario para el lanzamiento de Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition al revelear el aguardado demo de 1999 “She Couldn’t.” En tan solo un mes, ha generado más de un total de 3 milliones de reproducciones y contando. Además de destaques en Variety, Rolling Stone, Billboard, y más, Kerrang! Elogió a “She Couldn’t” como “brillantemente alineado con el espíritu que hizo tan especial a Hybrid Theory, el cuál impulsó a Linkin Park hasta la atmósfera tan rápidamente.”

Preparando el camino para el álbum, el co.fundador de la banda Mike Shinoda realizó un unboxing de Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition Super Deluxe Box con este video:

Con respecto a la amplitud del Box Set, Shinoda dijo, “Las cosas que la gente desenterró y descubrió en los áticos y cajas de fotos viejas, me volaron la cabeza. No podía creer que tuviéramos algunas de estas cosas. Encontramos horas de video que no sabíamos que existían. Encontramos versiones de demos que ningún fan había escuchado. Hay muchas cosas realmente especiales. Es un set masivo.”

En otras noticias importantes, Hybrid Theory acaba de superar una meta más, recibiendo una certificación de platino x12 de la RIAA.

Además, la banda se asoció recientemente con SiriusXM para transformar Turbo (cap. 41) en “Linkin Park Radio” con las historias detrás del álbum influyente y altamente vendido, así como música que abarca toda la carrera de la banda, incluyendo demos, rarezas, remixes, pistas en vivo y música de proyectos solistas. Los oyentes pueden esperar escuchar anécdotas personales de los miembros de la banda y música de artistas seleccionados por ellos. Shinoda guiará a los oyentes de Pandora a través del Hybrid Theory y desglosará cada pista con Pandora Stories: Linkin Park on ‘Hybrid Theory’ at 20.