LEGO sacó una colección de ‘Among Us’ y ya todos quieren subirse a la nave

Por estos tiempos los juegos online y cooperativos han cogido más fuerza que nunca, y por eso Among Us no fue la excepción, el juego que está de moda por estos días gracias a la interacción que presta a sus jugadores.

Si bien hace algunos días habíamos hablado del objetivo del juego, pues en esta oportunidad y gracias al impacto que ha tenido este título, pues hasta las compañías de juguetes decidieron entrar en la nave de Among Us para contar con una edición dedicada al juego.

Por esta razón LEGO a través de su programa LEGO Ideas (por si no lo sabía la compañía tiene un programa creativo) apoyó los planteamientos de alguien que puso a volar su imaginación, y gracias a ello, de ser aprobada su idea, no solo podrán verla en el mercado, sino que también recibirán un porcentaje de las ganancias.

Por esta razón y aprovechando lo que nos ha dejado Among Us hasta el momento, el usuario MinifigInDisguise se mandó con la idea que no solo fue aprobada sino que también ejecutada para aprovechar el momento por el que atraviesa el juego.