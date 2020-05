Las historias más inesperadas en Twitter se cuentan con el HT #MamáSinFiltro

Este domingo se celebra en Colombia el día de las madres, motivo por el cual las mamás de Twitter han decidido contar sus increíbles historias como madres, algunas de estas en cuarentena.

A la conversación se unió Andrea Guerrero, la periodista deportiva contó la anécdota que tuvo junto a su hija en plena transmisión en vivo desde su casa.

Se acerca nuestro día y decidí ser #Mamásinfiltro porque la cuarentena nos ha permitido ser más reales… venía pidiendo más tiempo en familia, lo que la vida no me dijo es cómo me lo concedería; así que disfruto cada segundo. Y para Uds #UnaMadreEs ? pic.twitter.com/w9SpjTm1ML

