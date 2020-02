Las canciones que inspiraron y ayudaron a Joaquin Phoenix a convertirse en el ‘Joker’

Joaquin Phoenix y la diseñadora de maquillaje de ‘Joker, Nicki Ledermann, realizaron una playlist con las canciones que ayudaron e inspiraron al actor en convertirse en el icónico personaje.

Vea También: BAFTA 2020: Revise la lista completa de ganadores

Nicki Ledermann confesó en una conversación con NME que trabajar con Phoenix es un poco difícil, razón por la que la música tiene un gran papel en el set:

“No le gusta que lo toquen. No le gusta que discutan con él. No le gusta que lo estropeen. Joaquin y yo siempre teníamos música puesta y había mezcla de todo, de viejas canciones de los 70 a cosas modernas para inspirarse. Es una playlist bastante ecléctica”.

La diseñadora de maquillaje afirmó que la música le ayuda mucho al actor a concentrarse a inspirarse.

En la playlist podemos encontrar grupos y artistas como Tyler, the Creator, Brockhampton, Red Orange County, Clairo, Sigur Rós, Fatboy Slim, The Guess Who, Rihanna, Badbadnotgood y Manu Chao.

Aquí la lista completa: