Ladrones usaron sandías como máscaras para robar un supermercado

Tal parece que la creatividad no se pierde en épocas de cuarentena, pues en Virginia, Estados Unidos, un par de ladrones decidieron ponerse una sandía en la cabeza para proteger su identidad y así poder asaltar un supermercado.

En plena alerta sanitaria, loa ladrones no pierden día de trabajo y por eso salen a “laborar”, ante esto, dos creativos ladrones entraron a un establecimiento para emprender su robo, lo extraño es que para su objetivo no usaron sandías para mantenerse en el anonimato.

A different kind of MELON-choly without the seeds 🍉

The #Louisa Police Department made an arrest in a case where two people stole from a Sheetz while wearing hollowed-out watermelon rinds on their heads.https://t.co/8GP5z01Id7 pic.twitter.com/B5Bk0Nfu01

— Desiree Montilla (@desireecbs19) May 17, 2020