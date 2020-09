Ladrones con protocolos: robaron joyería, no sin antes aplicarse antibacterial

El video que esta vez viene desde Aligarh, India, muestra como una banda de ladrones entra a una joyería para asaltar a los clientes, llevarse el dinero que había en la caja y mercancía de valor.

En el video que se conoció a través de Twitter se ve como dos de los delincuentes entran al establecimiento para poder realizar el robo, eso sí, como le exigen los empleados de la joyería, primero tenían que aplicarse lo que parece gel antibacterial en las manos para poder acceder al botín.

Tanto los trabajadores de Sunder Jewelers (como es el nombre de la joyería), como los clientes quedaron en shock al ver el sorpresivo momento en el que los ladrones entraron como si nada, siguieron protocolos de bioseguridad y luego sacaron sus armas para exigir el dinero.

In Aligarh , then men rob a jewellery shop following full ‘covid protocol’ – walk in wearing masks , get hands sanitised and then whip out a gun and rob the establishment ! @aligarhpolice have promised swift action … pic.twitter.com/hTOREmEg2W

— Alok Pandey (@alok_pandey) September 11, 2020