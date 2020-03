La ‘Chilindrina’ asegura que tiene conversaciones con su difunto esposo

Cuando la actriz se dirigía hacia Los Ángeles para continuar con su última gira, dio una entrevista al programa ‘Ventaneando’ en donde habló sobre cómo ha llevado su duelo desde septiembre del año pasado cuando falleció su esposo, Gabriel Fernández.

Maria Antonieta de las Nieves afirmó que su pareja está con ella todo el tiempo y dice que, aunque muchos pueden pensar que está loca, siente que él le contesta. También, expresó que incluso sus hijos se acostumbraron a oírla hablar con Gabriel.

Te puede interesar: Un niño se contagió de creatividad y bailó disfrazado de coronavirus

Además, dijo que a pesar de que ya no estuvieran juntos en el mismo plano material, tienen una relación muy linda y agregó: “No es nada más hablarle, le pongo la mano en la noche en mi cama. Yo tengo un leoncito, porque él decía que era león, y lo compré, y me lo pongo en la mano y ya siento que me está dando la mano. Diario lo besuqueo por teléfono, porque lo tengo de pantalla en el teléfono. Él sabe qué desayuno, que como, está todo babeado mi teléfono”.

Finalmente, la actriz reveló algunos detalles sobre su estado de salud y dijo que la muerte de su esposo fue tan difícil para ella que perdió diez kilos de peso, sin embargo, gracias al cariño de sus seguidores y familiares ha logrado continuar con su vida sin necesidad de ir a psicólogos, aunque ha tenido que incrementar sus medicamentos.

Mira la entrevista completa aquí: