Queen contará con sus propias estampitas conmemorativas ¡Y están de lujo!

Todo hace parte de un homenaje a la legendaria agrupación de rock en el Reino Unido, donde ya preparan una edición de postales que llegarán en julio gracias al correo real. Sin embargo, Queen no será le primera banda en lucir un articulo como este, pues The Beatles contó con la suya en el 2007 y en el 2016 Pink Floyd ya lucía una propia.

Estas estampitas vienen en un grupo de 13 piezas, incluyen ocho portadas de álbumes de la banda e imágenes de presentaciones de la agrupación en vivo. La edición completa de las estampitas estarán disponibles a partir del 9 de julio para el acceso al público.

Las portadas que se incluirán en esta edición de postales serán ‘Queen II’ y ‘Sheer Heart Attack’, ‘A Night at the Opera’, ‘News of the World’, ‘The Game’, ‘Greatest Hits’, ‘The Works’ e ‘Innuendo’.

Ver esta publicación en Instagram Who would ever have thought it ? Bri Una publicación compartida de Brian Harold May (@brianmayforreal) el 22 Jun, 2020 a las 5:19 PDT

Por su parte, el guitarrista Brian May se sintió honrado de saber que Queen contará con este hermoso homenaje.

“Es difícil expresar con palabras lo que siento cuando miro esas bellas estampas”.

Para los interesados en comprar las estampitas, el paquete de las 13 unidades tendrá un valor de 20 dólares.