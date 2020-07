‘Killing In The Name’ de RATM se vuelve en el himno de los manifestantes

A pesar de que la prensa estadunidense ya no muestra las diferentes manifestaciones que se están llevando a cabo en el país a causa del racismo y brutalidad policiaca en la que han muerto muchas personas, las redes sociales muestran la verdad situación en la que aún se encuentra Estados Unidos.

Las imágenes de playas llenas en medio de la pandemia por el coronavirus o los discursos de Trump se han tomado los diferentes medios, sin embargo, internautas han mostrado a través de diferentes plataformas videos en los que se ven enfrentamientos entre civiles y las autoridades.

Vea También: Marilyn Manson está de regreso con su nuevo sencillo ‘We Are Chaos’

Los movimientos ‘Black Lives Matter’ y ANTIFA, que buscan cortar los fondos económicos a los departamentos de policía en todo el país han estado muy activos en la ciudad de Portland, lugar en el que recientemente hubo un choque entre los manifestantes y el equipo anti-protestas.

En las imágenes del choque, se ve a los manifestantes acorralar a los policías mientras les cantan frente a frente ‘Killing In The Name’ de Rage Against The Machine, una de las canciones consideradas como un himno de rebeldía.

Aquí las imágenes:

“Fuck you I won’t do what you tell me” #portlandprotests day 58 pic.twitter.com/jLnySFSBdD — Sergio Olmos (@MrOlmos) July 25, 2020

El guitarrista de la banda, Tom Morello, compartió la noticia en sus redes sociales apoyando a los manifestantes.