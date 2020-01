¡Justo en la nostalgia! Revelan el uniforme que tendrá Space Jam 2

El clásico animado que tuvo como protagonista a Michael Jordan llegará una vez más a la gran pantalla y, al igual que la primera entrega, esta también contará con un basquetbolista dentro de su elenco.

Ya pasaron más de dos décadas desde que los Looney Tunes disputaron el partido de sus vidas, todo con la ayuda de la leyenda del basquetbol Michael Jordan. Es por eso que la segunda parte está en camino, contará con la dirección de Terence Nance y de la animación se encargará Ryan Coogler, recordado por asumir la dirección de ‘Black Panther’.

Pese a que meses atrás se había confirmado el rodaje de la segunda parte de Space Jam, pues hasta ahora revelaron los uniformes que llevarán los personajes. La película tiene fecha de estreno para junio del 2021 y esta vez contará con la actuación de LeBron James, quien asumirá el papel de Jordan dejó en 1996.

The Space Jam 2 jerseys have been revealed, h/t @brkicks. pic.twitter.com/kniDn1sRKg

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 22, 2020