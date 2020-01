Josh Klinghoffer no necesitó de Computrabajo: se irá de gira junto a Pearl Jam

Una vez los Red Hot Chili Peppers anunciaron el retorno de John Frusciante a la agrupación, todo fue alegría de parte de los fans, pero… ¿alguien quiere pensar en Josh Klinghoffer?

Klinghoffer salií sin resentimiento alguno con Anthony Kiedis y compañía, tanto así que ahora el guitarrista ya tiene planes para el futuro y tiene que ver con su proyecto en solitario. Pluralone es el nombre de su proyecto como solista y será el encargado de abrir los shows de la gira que emprenderá Pearl Jam por Norteamérica, así fue como lo compartió la agrupación liderada por Eddie Vedder en Twitter.

JUST ANNOUNCED: @Pluralone1 will support Pearl Jam on the Spring 2020 tour dates. Tickets and more info: https://t.co/uDIWRrKT1y

— Pearl Jam (@PearlJam) January 21, 2020