‘Jon Snow’ revela por qué no habría sido buen rey para cerrar Game Of Thrones

Después de casi un año del final de la serie, los fanáticos se siguen cuestionando sobre el por qué se eligió aquel destino para darle fin a Game Of Thrones, pues para alguno el trono lo merecía ‘Jon Snow’.

Por esta razón, en un video publicado por el mismo Kit Harington, encargado de darle vida al personaje, explicó por qué no hubiera sido buena idea el haberse quedado con el trono al final de la serie junto a Daenerys Targaryen, como muchos apostaron.

Fue así como el actor aseguró que “Cuando la gente dice ‘ojalá (Jon) hubiera estado en el Trono’ o ‘hubiera estado con (Daenerys) en el Trono’, no estoy de acuerdo, porque el lugar de Jon siempre estuvo en el norte”, dijo Harington, que además agregó que “Nunca hubiera sido feliz en el sur. Es como Ned Stark. Cuando Ned va hacia el sur, está en peligro. Jon siempre ha sido más feliz en el norte. Es lo correcto, pertenece al norte del muro”.

