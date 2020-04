Hija de CHRIS CORNELL interpreta ‘Hunger Strike’ de Temple Of The Dog a sus 15 años

La hija de 15 años de Chris Cornell, Toni Cornell, realizó una versión acústica de la canción ‘Hunger Strike’ de TEMPLE OF THE DOG desde el estudio de su padre durante el festival mundial de música digital ‘Music Lives’ de LiveXLive, que se realizó del 17 al 19 de abril.

En agosto de 2017, Toni Cornell se unió a la banda ONEREPUBLIC en el escenario de ‘Good Morning America’ ​​de ABC para interpretar la canción de Leonard Cohen ‘Hallelujah’. La actuación de ese entonces fue realizada para recordar las vidas de Chris Cornell y el difunto líder de LINKIN PARK, Chester Bennington, quienes murieron con meses de diferencia.

‘Music Lives’, producido por LiveXLive, contó con más de un centenar de apariciones de artistas y celebridades, y 48 horas de entretenimiento en vivo en apoyo del Fondo de Ayuda MusiCares COVID-19.

Todas las actuaciones de ‘Music Lives’ promovieron e impulsaron contribuciones al Fondo de Ayuda MusiCares COVID-19, beneficiando a las personas de la industria de la música afectadas negativamente por la pandemia mundial.

Aquí la interpretación:

Watch Chris’s 15 year old daughter, Toni Cornell‘s cover of #HungerStrike from her dad’s home studio for @livexlive with @mattpinfield. All proceeds going to @MusiCares. #covid19relieffund pic.twitter.com/UIVA6RPda9

— Chris Cornell (@chriscornell) April 19, 2020