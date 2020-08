Líder de Slipknot cantó el intro de ‘Bob Esponja’ con 1,500 fanáticos

El líder de Slipknot y Stone Sour, Corey Taylor, es un gran fanático de la caricatura de Nickelodeon ‘Bob Esponja’, así lo ha hecho saber en diferentes conciertos en el que realizar covers de la intro de la popular serie del gracioso personaje amarillo.

El músico de 46 años, realizó por primera vez el cover durante un concierto acústico en Orlando, Florida (2011), en el que se presentó bajó el nombre CMFT (Corey Mother Fucking Taylor) e interpretó grandes otras grandes versiones de canciones como ‘Outsider’ de Ramones, ‘Down In a Hole’ de Alice in Chains o ‘With or Without You’ de U2.



Los fanáticos de Taylor ya piden a gritos el cover de ‘Bob Esponja’ cada vez que tienen la oportunidad, pues la conexión que sienten con el músico es increíble.

Corey Taylor también interpretó en una oportunidad el cover junto a un coro de niños con el objetivo de recolectar fondos para ayudar a diferentes instituciones educativos a lo largo del territorio estadunidense.

La canción, ya hace parte del setlist del músico y así lo ha hecho saber en sus más recientes presentaciones en la que hace conectar a sus fanáticos con sus “niños interiores”.