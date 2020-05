Homenaje al ‘Trinche’ Carlovich, uno de los jugadores más talentosos del continente

Muchos lo catalogaban como el George Best de este lado del charco. Tomás Felipe “El Trinche” Carlovich fue un jugador de técnica exquisita, de los que nacieron con ese don que sólo los zurdos lo llevan tan lejos, pero con un amor por la noche y por las mujeres que le quitaba sus ganas de seguir creciendo. Hubiera llegado lejos.

No hay registros de qué tan bien jugaba al fútbol, pero “el Trinche” se convirtió en toda una leyenda. Voces lo suficientemente autorizadas para hablar, como lo son San José Néstor Pékerman y César Luis Menotti, han dicho en reiteradas ocasiones que fue el mejor jugador que vieron en su vida. Tristemente para el fútbol, obvio, la poca hambre de gloria lo dejó casi toda su vida jugando en un equipo de la Primera B de su ciudad natal Rosario. Era un tipo que no entrenaba; que llegaba tarde; que, en la época en la que tocaba presentar el documento de identidad antes de empezar el partido, no sólo dejaba su documento, sino que hacía que el equipo rival aceptara que pudiera jugar con tal de poder verlo en acción. No era un jugador profesional, no tenía disciplina, pera el mejor del mundo para jugar a la pelota. En todos lados jugaba como si fuera un partido de potrero. Se divertía.

Una vez organizaron un partido entre la Selección Argentina, con jugadores como Quique Wolf, Tarantini y Bertoni; contra un equipo de jugadores rosarinos, con 5 jugadores de Newells, 5 jugadores de Rosario Central y uno de Central Córdoba: “el Trinche” Carlovich. El partido fue un paseo para los rosarinos, derrotaron a su seleccionado nacional 3-1 y Carlovich fue la estrella. Dicen algunos que jugó desnudo ese día…

Última anécdota: hace relativamente poco “el Trinche” recibió una camiseta autografiada por Diego Armando Maradona que decía: “Al Trinche, que fue mejor que yo”. Lo decía el Diegote, calculen.

Tristemente este homenaje es porque Tomás Felipe “el Trinche” Carlovich falleció el pasado 8 de mayo en Rosario luego de no poder superar varias intervenciones quirúrgicas y un coma inducido debido a un accidente que había tenido dos días antes cuando algún infeliz, bastante infeliz, le robó su bicicleta y lo tiró al piso a sus 74 años.

Larga vida para él, para el fútbol, para el fútbol de Rosario y para los zurdos que esa ciudad le ha dado al mundo. Lionel Andrés Messi y Tomás Felipe “el Trinche” Carlovich.

Si quieren saber más de él, véanse el Informe Robinson (lo equivalente a un Puskas de una nota periodística) sobre él. Un genio de la vida y del amor.