En Brasil reportan aparición de supuestos ovnis y genera debate en redes sociales

Desde varios puntos de la ciudad de Mage, Río de Jainero, los habitantes reportaron el avistamiento de una serie de esferas que se situaron en el cielo, con movimientos extraños y colores llamativos.

Esta serie de esferas fueron vistas el pasado miércoles, llamando la atención de los ciudadanos que grabaron las extrañas apariciones y compartieron las imágenes como prueba en redes sociales. “Hay informes de que algo cayó allí en un lago, pero no parece ser un satélite”, escribió el actor brasilero Andre Di Mauro, quien también compartió las imágenes.

Hey @elonmusk another image supposedly taken in the same region in Magé (Rio de Janeiro) and there are reports that something fell over there in a lake … But it doesn’t seem to be a satellite… #Ovnis #ovnis2020 #ovni #Mage #ufo2020 #UFO #ufosighting #RiodeJaneiro pic.twitter.com/RpRvKuOKu5

— André Di Mauro (@andredimauro) May 13, 2020