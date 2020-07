The Rolling Stones reeditarán su clásico de 1973 ‘Goats Head Soup’

‘Goats Head Soup’, una de las preciadas joyas del inigualable catálogo The Rolling Stones recuperará todo su esplendor con la edición del 4 de septiembre. El clásico de 1973 estará disponible en múltiples formatos, incluyendo una caja con 4 CDs y una caja de 4 vinilos con un tesoro oculto en forma de material inédito de estudio y de directo.

La reedición surge tras el éxito del aclamado single ‘Living In A Ghost Town’, y de su exitosa actuación durante el confinamiento interpretando el tema ‘You Can’t Always Get What You Want’.

La caja, el CD deluxe y los vinilos de ‘Goats Head Soup’, incluyen 10 temas extra con versiones alternativas, descartes y tres temas inéditos. El primero de estos que se ha desvelado es ‘Criss Cross’, ya disponible con la reserva del álbum.

Vea También: ¿Hay o no hay segunda parte de Bohemian Rhapsody? Roger Taylor responde

El álbum, que incluye la popular ‘Angie’, ya fue reeditado con nueva remasterización en 1994 y 2009, pero en esta ocasión tendrá sonido DoublySorround 5.1, mezclas Dolby Atmos y Hi-Res.

Si desea preordenarlo puede ahcerlo acá.