Hassam recrea sensacional versión del video de “I Want to break free” de Queen

Si bien el gobierno alargó el aislamiento obligatorio, pues la mayoría de los colombianos seguirán bajo la medida, trabajando desde sus hogares y disfrutando de la compañía de sus familiares, pues sin duda, para quienes pasan cuarentena junto a sus seres queridos, este es un tiempo de acercamiento para avivar el amor que sienten por quienes viven bajo un mismo techo.

Este mensaje lo entiende más que bien Rogelio Pataquiva, más conocido como Hassam, el humorista que no se deja llevar por el aburrimiento en su hogar, y en compañía de su familia, no solo pasa de la mejor manera su cuarentena, sino también logra divertir a su seguidores con cada una de sus ocurrencias.

Sus pequeñas hijas son más que protagonistas de sus videos, tal y como lo hizo con una versión del video de “I Want to break free”, uno de los himnos de Queen, donde Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor se disfrazaron de mujeres para recrear las labores del hogar.

Ver esta publicación en Instagram Antes de la cuarentena ya estábamos rayados. 😜❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Hassam (@oficialhassam) el 21 Abr, 2020 a las 5:28 PDT

