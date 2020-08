Un piloto que sobrevolaba Otago, Nueva Zelanda, vio las que él mismo denominó como “las nubes más impresionantes”.

Impresionado con lo que estaba viendo a más de 18.000 pies de altura, el hombre sacó la cámara y compartió al mundo semejante vista.

En el video difundido por el portal ABC News, se ve un cielo totalmente azul con unas nubes que daban forma como de un enorme remolino.

De acuerdo con el piloto, en 20 años no había visto algo así.

Usuarios en redes que apreciaron las imágenes confesaron tampoco haber visto algo tan espectacular.

A pilot captured an incredible lenticular cloud over Otago, New Zealand, at an altitude of 18,000 feet, featuring what he called “the most impressive cloud” he has seen in 20 years of flying. https://t.co/fkfTTAQ3hn pic.twitter.com/Wxj9pCNbSq

— ABC News (@ABC) August 31, 2020