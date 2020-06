Guía para comprender Dark y prepararnos para la tercera temporada

Dark es una serie que logra “rompernos la cabeza” al ponernos a pensar de dónde venimos y en realidad a dónde llegará la humanidad, además la conexión que tiene el pasado, con el presente y el futuro.

Toda una ficción que trae uno de los temas más interesantes: los viajeros en el tiempo. ¿es posible viajar en el tiempo? Pues para Dark si, enseñando teorías científicas, posturas filosóficas que nos apegan a la mitología y hasta nos trae algo de música.

A partir de aquí, vamos con spoiler

Primera temporada

Nos situamos en el 2019. Michael, el papá de Jonas se suicida dejando una carta que no se puede abrir hasta el 4 de noviembre a las 10:13 pm, una situación que le genera a Jonas la caída en la depresión al preguntarse por qué su padre querría quitarse la vida.

Al mismo tiempo, en Widen, pueblo ficticio de la serie, las autoridades buscan a Erik, un joven desaparecido del que no se encuentra rastro alguno.

Una noche, Jonas en compañía de Bartosz, Magnus, Martha y el pequeño Mikkel se adentran a un oscuro bosque el cual de manera inexplicable se pierde el hermano menor de los Nielsen (Mikkel) situación que enciende las alarmas por otra extraña desaparición.

La policía de Widen, comanda por Charlotte Doopler y Ulrich Nielsen inicia la búsqueda, pero Ulrich hace hasta lo inalcanzable por encontrar a su hijo.

Por otro lado, llega el día de abrir la cata y oh sorpresa, revela que el pequeño Mikkel después de entrar a unas cuevas del bosque de Widen terminó viajando hacia 1986. Fue adoptado por enfermera llamada Inés, estudió en la escuela donde conoció a Hannah y pues cómo no, esto le generó ciertos choques mentales al crecer en una época que no era la suya y bueno… junto con su esposa tuvieron a Jonas.

Por su parte, Ulrich en el 2019 hace hasta lo imposible por encontrar a su hijo y siguiendo su rastro, se va hasta las misteriosas cuevas, a donde entra y termina viajado al pasado, pero para su mala suerte, llega a 1953, donde es acusado del asesinato de unos niños de Widem.

Aquí ya vamos pasando por tres diferentes épocas del mundo: 2019, 1986 y 1953, las líneas de espacio-tiempo en la cual vamos descubriendo similitudes de las familias nombradas en la serie, las cuales tienen algo en común… sus secretos.

A la segunda temporada llegan más personajes y además ya se habla de un apocalipsis.

Por lo menos aquí Noah tiene más protagonismo: este es un sujeto con traje de sacerdote que al parecer nunca envejece. Jonas también descubre, viajando en el tiempo, que Noah trabaja para una organización secreta llamada “Sic Mundus”, la cual es encabezada por Adam, que es como un Deadpool viejito y quien asegura ser el Jonas del futuro, pero al parecer y por su apariencia, ha tenido una vida muy difícil por a causa de los viajes en el tiempo.

El Sic Mundus le declara la guerra al tiempo, y por eso quiere ocasionar un apocalipsis con el que pretende unir el pasado, el presente y el futuro para acabar con la línea temporal.

Ah y como si fuera poco, Jonas también viaja al futuro 2052, donde solo habitan los sobrevivientes del apocalipsis del 2019, situación que lo obliga volver a ese año para tratar de prevenir este suceso, pero se encuentra con su amada, quien es asesinada por Adam. Minutos después llega una “Martha” con extraña apariencia, quien le dice que no es Martha porque pertenece a otro mundo, sacando una máquina de tiempo más sofisticada y con la facilidad de llevarla en el bolsillo, transportándose a un lugar desconocido…

Y ahí nos dejaron, listos para la tercera temporada que se estrena el próximo 27 de junio, día que según Drak, empezó el apocalípsis dejando pocos sobrevivientes e el mundo.