Gene Simmons y el extraño desayuno que solo él podría comer

Gene Simmons ha recurrido a sus redes sociales para tratar de zanjar un debate habitual en su hogar que afecta a su desayuno habitual y que le ha enfrentado al resto de sus allegados.

“A ver, ¿hay alguien más ahí fuera que le eche hielo a los cereales?”, ha preguntado junto a una fotografía en la que ha mostrado su receta favorita: una mezcla de Frosted Mini Wheats y Oreo O’s con varios cubitos para asegurarse de que la leche no se caliente.

Su hijo Nick, el mayor de los dos que tiene con su esposa Shannon Lee Tweed, no ha tardado en ofrecer su opinión en ese improvisado sondeo que ha puesto en marcha su famoso padre con el siguiente mensaje: “30 años. 30 años viéndole hacer esto cada día. Esta es mi vida”, ha bromeado.

Anyone else put ice cubes in their cereal? pic.twitter.com/lfvZr5lBjk

— Gene Simmons (@genesimmons) January 2, 2020