Una nueva modalida de robo se está presentando en Soacha, según afirmó La Guía Cundinamarca.

De acuerdo a la información brindada, un hombre se monta a los buses de este municipio; allí, simula que su pie quedó atascado en la puerta y comienza a gritar de dolor. Luego, finge un ataque de epilepsia con espuma y baba incluida que le sale por la boca.

En el último caso reportado, el hombre le sujetó la pierna a una mujer que se agachó a ayudarlo, ya que por la gran actuación del delincuente, parecía totalmente real. Mientras tanto, la acompañante del ladrón aprovechó la distracción y le abrió el bolso a la pasajera, sacándole la billetera.

“Mientras ese muchacho me sujetaba, una mujer sacó de mi bolso mi billetera sin que me diera cuenta, incluso tuvo tanta agilidad que cerró la cremallera del bolso. Cuando logré que el tipo me soltara, él se sienta y la gente lo auxilia; yo me ofrezco a acompañarlo hasta donde iba porque supuestamente se bajaría en la esquina del parque, entonces la mujer cómplice se ofrece a acompañarlo porque supuestamente iba para la Notaría y se bajaría en la siguiente cuadra”, afirmó la víctima.

Después de esto, la víctima se bajó del bus y se dio cuenta que el automotor no paró en donde supuestamente se bajarían el hombre ‘epiléptico’ y la mujer. Allí, revisó su bolso y se dio cuenta que la habían robado.