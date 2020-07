Filtran escena eliminada de Hulk y Black Widow en ‘Avengers: Infinity War’

Un usuario de Twitter filtró en la red social una escena que fue eliminada de ‘Avengers: Endgame’, la cual debía haber hecho parte del box set en el que se encuentran todas las películas de la Saga del Infinito del Universo Cinematográfico de Marvel.

Vea También: “Volver al Futuro” nació por accidente: guionista cuenta la confusa historia

En la escena filtrada, se ve a Hulk convertirse en Smart Hulk en Wakanda, al que inicialmente estaba pensada para la tercera entrega de Los Vengadores.

Las imágenes muestran a Bruce Banner encontrarse con Black Widow y Falcon luego de la pelea ocurrida en ‘Infinity War’.

El usuario que compartió las imágenes, identificado como @bork_1 en la red social, aseguró que no fue fácil acceder a la escena eliminada:

Una de los detalles curiosos de la escena filtrada es el uso de ‘split screen’ en el que el actor que realiza a HULK sale con el traje especial de captura de movimiento.

I love Infinity War, but we deserved to see Smart Hulk’s transformation in the final film. pic.twitter.com/UnbAjH3lE0

— *inhales* when i was a Bork… (@bork_21) July 8, 2020