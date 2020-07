“Volver al Futuro” nació por accidente: guionista cuenta la confusa historia

El pasado 3 de julio se cumplieron 35 años del estreno de la primera entrega de Volver al Futuro, una de las películas más importantes del género de la ciencia ficción que gracias a su éxito se convirtió en trilogía.

La trilogía que contó con la dirección Robert Zemeckis lanzó al éxito rotundo a Michael J. Fox, quien encarnó al gran y juvenil Marty McFly, el fiel compañero del Doc Emmet Brown y sus maravilloso intento de viajar en el tiempo.

En la primera entrega, Marty resulta viajando a 1955, donde conoció a sus padres cuando eran unos adolescentes y alteró el futuro (1985) por accidente.

Lo que no muchos saben es la manera en que el guionista de la película, Bob Gale, es la manera en la que ideó el argumento de la primera parte de Volver al Futuro. Básicamente su idea nació ante la pregunta “¿Imaginas haber estudiado con tus padres?”, según contó a Infobae.

“Descubrí que mi padre había sido el presidente de su clase, algo de lo que no tenía idea. Entonces pensé en el presidente de mi clase de graduación, que era el clásico con el espíritu de la escuela, el típico muchacho con el que yo no tenía nada en común. Y me pregunté: ‘cómo hubiera sido ir a la escuela con mi papá’”.

Gracias a su pregunta, una idea quedó rodando por su cabeza:

“Ese fue el momento en el que me dije: ‘Guau, esta es una película”, ¡¿Qué hubiese pasado si ibas al secundario con tu papá?!”.

Además aprovechó para hablar sobre la actual situación por la que atraviesa el mundo con el tema del COVID-19:

“Nadie pudo predecir esta pandemia. Ningún psíquico o astrólogo dijo el año pasado. esta es mi predicción para el 2020, el mundo se cerrará y la economía se va destruir”.