Fanático fusionó a Gohan y a Goten y su resultado generó decenas de opiniones

Como buena serie, los fanáticos siempre sueñan con que los protagonistas corran con algún tipo de suerte, que tengan algún tipo de cualidad extra, o simplemente pase algo extraordinario que logre revolucionar la historia.

Esta vez el turno es de Dragon Ball Super, a quien un fanático le echó una mano en cuanto a una de sus esperadas fusiones: Gohan y Goten.

El resultado lo llamó “Gotan” y se puede ver la fusión entre los dos hermanos con una apariencia familiar del clásico animado.

Por su puesto la fusión generó cientos de comentarios, pero el diseño ya está hecho y se compartió en redes sociales:

Gohan and Goten fusion design commission completed for @SaladSaiyan! He’s based on Gohan’s Boo arc training outfit design and the teenage Goten design I drew up previously. pic.twitter.com/JihXjN8Amn

— エレン (@ErrenVanDuine) December 31, 2019