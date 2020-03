Fanático encontró una extraña relación entre el coronavirus y ‘The Walking Dead’

Después de que la Organización Mundial de la Salud declarara como pandemia el COVID-19, se ha generado una ola de miedo, ya que el virus se ha propagado con rapidez en todo el mundo dejando más de 4.000 muertes.

Se han hecho varias relaciones con diferentes series, incluso que Los Simpson predijeron el virus, sin embargo, esta vez fue un seguidor de ‘The Walking Dead’ quien descubrió una inusual conexión entre el hospital donde se encontraba Rick Grimmes cuando despertó del coma y el lugar donde dio positivo por primera vez el coronavirus en Estados Unidos.

Durante el capítulo piloto de la serie Rick se despierta en el Harrison Memorial Hospital y se da cuenta que el mundo está viviendo un apocalipsis zombi y es bastante curioso que el centro médico de Kentucky, donde se detectó el virus, lleve este mismo nombre.

Luego de darse cuenta, el hombre compartió a través de Twitter su hallazgo con una imagen del comic de Robert Kirkman y escribió: “El primer caso de coronavirus en Kentuky fue identificado y aislado en el Harrison Memorial, el mismo hospital en el que estaba Rick cuando despertó”.

For all my fellow Kentuckians freaking out about the first #CoronavirusOutbreak in the state coming out of Cynthiana (Harrison Co.), just a reminder that fellow Kentuckian @RobertKirkman began his masterful @TheWalkingDead series at Harrison Memorial Hospital! 😂😂😂 #COVID2019 pic.twitter.com/W9lFyJSp7c

— Terry Leap (@Terry_A_Leap) March 10, 2020