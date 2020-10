Everton Vs Liverpool: los memes que dejó el empate con VAR incluido

El Everton de James Rodríguez y Yerry Mina sigue brillando en la Premier League, superando una dura prueba llamada Liverpool, con quien sacó un valioso empate 2-2 en el Goodison Park.

Los goles del conjunto dirigido por Jürgen Klopp llegaron gracias a Sadio Mané y Mohamed Salah, mientras que pr el lado del Everton los anotadores fueron Michael Keane y Dominic Calvert-Lewin.

El que no tuvo una buena jornada fue el brasileño Richarlison, quien salió expulsado al minuto 88′ después de una brusca entrada a Thiago.

Uno de los protagonistas del partido fue sin duda el el VAR, una decisión que causó gran polémica por la anulación del gol de Jordan Henderson que le quitó el triunfo al Liverpool después de un a jugada muy discutida.

Por eso los comentarios y los memes no se hicieron esperar.

No es el VAR. Son los inútiles que lo manejan. Insólito robo pic.twitter.com/Jtu6CBo6CS

Sum up VAR by using 2️⃣ words 👇 #LFC pic.twitter.com/oV0bkdV9LM

— TheKop.com (@TheKop_com) October 17, 2020