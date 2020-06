Estudiantes realizan examen en línea juntos y el profesor los pilla

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve a dos jóvenes ser pillados por su profesor cuando pretendían engañarlo realizando un examen en línea juntos.

En las imágenes, grabadas por el profesor para sustentar la decisión que tuvo con los estudiantes, se ve a los jóvenes mirarse muy sorprendidos cuando el docente los enfrenta y les dice que sus exámenes habían sido cancelados.

A pesar de que el examen era con la cámara apagada, el computador de uno de ellos les jugó una mala pasada y se encendió cuando estaban desarrollándolo:

“Veo que 2 compañeros están haciendo el examen juntos. Se los voy a cancelar a ambos, no sé si me están oyendo. Esto era individual, señores. Así que ya no me mande su examen, está cancelado”.