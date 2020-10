Estudiante borracha se quedó atrapada en la secadora y tuvo que ser rescatada

Un nuevo video publicado en TikTok tiene sorprendidos a los internautas; en él aparece una estudiante de 21 años de la Universidad de Hull, en Reino Unido, que tuvo que ser rescatada por los bomberos tras haberse quedado atrapada en la secadora al cumplir un reto propuesto por sus compañeros, después de haber bebido un par de botellas de vino y tequila, según afirma el portal New York Post.

“No fue hasta que moví ambas caderas hacia adentro y crucé las piernas detrás de mí que me di cuenta de que no podía salir (…) no pensé que fuera tan malo al principio y mis compañeros de casa me hacían reír”, afirmó la estudiante al portal de noticias de su universidad.

En el video se observa a la mujer riéndose mientras sus compañeros no saben qué hacer, por lo que tuvieron que recurrir a los bomberos para que le ayudaran a salir, pues ya llevaba varios minutos atascada y comenzaba a sentir dolor en sus brazos y el calor dentro de la secadora.

Se necesitaron tres bomberos para sacar a la estudiante atrapada, quien en ningún momento dejó de reír y tomarse la situación como un juego, la cual, de no haber sido por las autoridades de emergencia, pudo haber terminado peor.