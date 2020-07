Eddie Vedder revela cuáles son sus álbumes favoritos de todos los tiempos

El vocalista de Pearl Jam, todo un referente del grunge de los 90’s y que hasta el momento mantiene su legado vivo con su agrupación, habló de los álbumes que son de gran referencia musical para su vida.

Vedder jamás oculta la admiración que siente por sus colegas como Bruce Springsteen, Joe Strummer, Black Francis, Henry Rollins, por esta razón en la entrevista que tuvo con Discogs, Eddie reveló cuáles son sus álbumes musicales favoritos.

Dentro del listado, Eddie Vedder incluyó bandas como The Beatles, The Who, Ramones, Soundgarden y como sorpresa a The Jackson 5.

13. Pixies – Surfer Rosa

12. Tom Waits – Nighthawks At The Diner

11. Mudhoney – Mudhoney

10. Soundgarden – Screaming Life / Fopp

9. Fugazi – 13 Songs

8. Jim O’Rourke – Insignificance

7. Sonic Youth – Daydream Nation

6. Various – Music And Rhythm

5. Talking Heads – More Songs About Buildings And Food

4. Ramones – Road To Ruin

3. The Who – Tommy

2. The Beatles – The Beatles

1. The Jackson 5 – Third Album